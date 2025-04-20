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Edirne’de Alkol nedeniyle Kaza Oldu

ALCOLÜ OTOMOBİL KAZASI EDİRNE’DE GERÇEKLEŞTİ

Edirne’de bir otomobilin alkol etkisiyle 5 araca çarpması sonucu maddi hasar oluştu, aynı zamanda aracın içerisindeki bir yolcu yaralandı. Kaza, Abdurrahman Mahallesi’nde bulunan Kem Hacı Sokak’ta gerçekleşti. Olayla ilgili alınan bilgilere göre, Y.K. kontrolündeki 34 CDS 385 plakalı araç, seyir halindeyken sokak boyunca park halindeki araçlara çarparak durabildi.

ÇARPMA SONRASI HASAR VE YARALANMA

Çarpmanın etkisiyle 1 motosiklet, 4 otomobil ve 1 kamyonette önemli hasar meydana geldi. Olay anında Y.K’nın aracında bulunan 1 yolcu yaralandı. Durum hemen yetkililere iletilerek polis, sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yolcu H.I., ambulansla hastaneye taşındı.

POLİS KONTROLÜ VE CEZALAR

Olay yerine ulaşan polis ekipleri, sürücü Y.K.’nın 1.33 promil alkollü olduğunu belirledi. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konulurken, 9 bin 237 TL tutarında da trafik cezası uygulandı. Ayrıca, yaralı yolcunun da alkol aldığı öğrenildi. Vatandaşlardan Mesut Dalol, yaşanan kazada mağduriyet yaşadıklarını dile getirdi. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

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