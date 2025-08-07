Edirne’de Alkollü Sürücü Yakalandı

POLİS KONTROL NOKTASINDA ALKOLLÜ SÜRÜCÜ KAÇMAYA ÇALIŞTI

Edirne’de polis kontrol noktası yakınında yaya olarak kaçmaya çalışan alkollü sürücü yakalandı. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un koordinesindeki ekipler, şehirdeki asayiş ve trafik denetimlerine devam ediyor. Babademirtaş Mahallesi’nde gerçekleştirilen denetim sırasında, kontrol noktasının yakınında bir sürücü aracından inip kaçmaya çalıştı. Polis ekiplerinin “dur” çağrısına uymayan T.Z, kovalamaca neticesinde yakalandı.

Yapılan kontrolde 1,33 promil alkollü olduğu görülen T.Z, otomobili kullanmadığını ve aracın kendisine ait olmadığını öne sürdü. Bu sırada olay yerine ulaşan T.Z’nin yakınları, polise karşı taşkınlık yaparak mukavemet gösterdi. T.Z’nin oğlu, yumrukla aracın camını kırarak gerginliğe neden oldu. Polis takımları, T.Z, eski eşi ve oğlunu gözaltına alarak durumu kontrol altına aldı. Araç ise çekiciyle otoparka götürüldü.

DENETİMLERDE BİRÇOK KİŞİ SORGULANDI

Daha önce yapılan denetimlerde 115 kişi ve 41 araç sorgulandı. Bu denetimlerde, 4 araç trafikten men edildi. Edirne’nin asayiş ve trafik güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen bu tür denetimlerin devam edeceği ifade ediliyor.