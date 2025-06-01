Edirne’de Alkollü Sürücü Yakalandı

ALKOLLÜ SÜRÜCÜ ŞEHİR TRAFİĞİNDE TEHLİKE SAÇTI

Edirne’de polis kontrolünden kaçmaya çalışan alkollü sürücü ve yanındaki 3 kişi, şehir trafiğinde ciddi tehlikeye neden oldu. Hızla hareket eden araç, Atatürk Mahallesi’nde durdurulurken, otomobildeki 4 kişi gözaltına alındı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentin farklı noktalarında gerçekleştirdikleri huzur uygulamaları sırasında, özellikle Atatürk Mahallesi’nde 22 DZ 654 plakalı aracı durdurmak istedi. “Dur” ihtarına uymayan İ.O. yönetimindeki otomobil, hızla olay yerinden kaçmayı denedi.

POLİS TAKİBİ VE DRON GÖRÜNTÜLERİ

Kaçan aracın peşine düşen polis ekipleri, sürücünün ana caddeden ara sokaklar üzerinden izini kaybettirmeye çalıştığını fark etti. Kaçış esnasında otomobilin bir lastiği patlasa dahi sürücü kaçmaya devam etti. Ancak, Atatürk Mahallesi içinde yakalanmayı başardı. Polis ile alkollü sürücü arasındaki kovalamaca, dron ile havadan kaydedildi. Alkollü sürücüler, yakalanmamak için alkol şişelerini kaçış esnasında polislere fırlattı.

ALKOL TESTİ VE GÖZALTILAR

Otomobilde bulunan 4 kişi gözaltına alınırken, ters kelepçe takılan şüphelilerden biri, “Ben kaçmadım neden kaçayım, şoför kaçtı” diyerek kendini savundu ve arkadaşına sitem etti. Aramalar sırasında otomobilde alkol şişeleri bulundu. Yapılan kontrollerde, sürücü İ.O.’nun 1.01 promil alkollü olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan 4 şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.