Edirne’de Alkollü Sürücülere Cezalar Verildi

ALKOLLÜ SÜRÜCÜLERİ Hedef Alıyor

Edirne’de gerçekleştirilen polis uygulamasında durdurulan sürücülerden alkollü olanlara yönelik işlemler yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Atatürk Bulvarı’nda yapılan uygulamada, araçlar sırayla durduruldu. Kontroller sırasında sürücülerin ve yolcuların kimlikleri incelendi, ayrıca Genel Bilgi Toplama (GBT) sorguları da gerçekleştirildi. Araçların hem bagajları hem de iç kısımları dikkatlice arandı.

GENEL GÜVENLİK İÇİN ÖNEMLİ ADIM

Bu uygulama, genel güvenliği ve asayişi sağlamak adına, suça karışan unsurların tespit edilmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla gerçekleştirildi. Emniyetin çeşitli birimlerinin desteğiyle yapılan denetimlerde, birçok sürücünün alkolü olduğu belirlendi. Alkollü olan sürücülere idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine de el konuldu.

Uygulama noktalarını ziyaret eden İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, ekiplerden bilgi aldı. Kent merkezindeki denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği bildirildi.