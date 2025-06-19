Edirne’de Alkollü Sürücüye 2 Yıl Cezası

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZALARI ARTMAKTA

Edirne’de, alkollü bir şekilde araç kullanan sürücünün ehliyetine 2 yıl el konulup, 9 bin 237 lira para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bostan Pazarı Caddesi’nde yaptığı asayiş ve trafik uygulaması sırasında, şüpheli bir otomobili durdurdu.

ALCOHOL TESTİ SONUCU ŞAŞIRTAN BULGULAR

Yapılan alkol testinde, sürücü B.G’nin 62 promil alkollü olduğu belirlendi. Bu durum üzerine, sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 237 lira idari para cezası uygulandı. Ekipler, B.G’nin daha önce de benzer bir sebepten dolayı ehliyetine el konulduğunu saptadı.

İkinci kez alkollü araç kullandığı tespit edilen sürücünün ehliyetine bu defa 2 yıl süreyle el konulması karara bağlandı. Bu ceza, toplumsal güvenliğin sağlanması açısından büyük önem taşıyor.