Edirne’de Alkollü Sürücüye Ceza Kesildi

ALKOLLÜ SÜRÜCÜDEN TEHLİKELİ TUTUM

Edirne’de yol alırken başka bir araca alkol şişesi atan sürücünün ehliyeti iptal edildi ve idari para cezası uygulandı. Olayın detaylarına göre, O.Y. isimli sürücü, 22 AAP 599 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken başka bir aracın üzerine alkol şişesi attı.

POLİS EKİPLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekipleri, O.Y.’nin alkollü olduğunu tespit etti. Olay sırasında yanında bulunan yolcunun da alkol ile ilgili olduğu belirlendi. Yapılan alkol kontrolünde sürücünün 1.78 promil alkol seviyesi bulundu.

CEZA VE İPTALİ UYGULANDI

Polis, O.Y.’nin ehliyetine el koyarak, sürücüye idari para cezası uyguladı. Bu olay, trafik güvenliği açısından önemli bir tehdidi gözler önüne seriyor.