Edirne’de Ambulans Ekibine Sürpriz Kutlama

SÜPRİZ KUTLAMA

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, gerçekleştirdikleri denetim noktasında ambulans ekibine sürpriz bir kutlama yaparak 14 Mart Tıp Bayramı’nı coşkuyla kutladı. Bu anlamlı etkinlik, Selimiye Camii meydanında Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimi sırasında gerçekleşti. Denetim alanına gelen araçlarda aramalar yaparak sürücüler ve yolcular üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamaları uygulandı.

SAGLIK PERSONELİNE DESTEK

Denetim sırasında yer alan Onur Karaburun, ambulanstaki sağlık personelini ziyaret ederek Tıp Bayramı’nı kutladı. Vaka dönüşü durdurulan ambulanstaki ekibe başarılar dileyen Karaburun, sağlık çalışanlarının özverili çalışmalarını takdir etti. Sağlık personeli de bu tür bir kutlamanın kendileri için yeni bir deneyim olduğunu belirterek, Karaburun’a minnettarlıklarını iletti.

Denetimler sırasında polis ekiplerine de tebriklerini ileten Karaburun, “Edirne’nin her günü bir öncesinden daha güvenli olacak. Edirne’mizin huzuru ve güvenliği için görev başındayız. Aynı kararlılık ve azimle çalışmaya devam edeceğiz. Gece gündüz, 24 saat Edirne’nin her noktasında usulsüzlüklerin ve kanun kaçakçılarının ensesinde, vatandaşın yanında olacağız” diyerek, güvenlik konusundaki kararlılığını vurguladı.