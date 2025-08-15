Edirne’de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne’de meydana gelen anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde ahırlara ve evlere ulaşmadan kontrol altına alındı. Alınan bilgiler doğrultusunda, İstasyon Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü anız yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde büyüyen yangın, yerleşim alanları ve ahırlara yaklaştığında çevrede ciddi bir paniğe yol açtı. Yangın sırasında çok sayıda hayvanın korku içerisinde bölgeden kaçıştığı gözlemlendi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İhbarın yapılmasının ardından, yangın bölgesine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlerin büyümeden kontrol altına alınmasını sağladı ve yangını söndürdü. Yangın söndürme işleminin ardından, çıkış sebebinin tespit edilmesi amacıyla detaylı bir inceleme başlatıldı. Yangına tanıklık eden bazı vatandaşlar, anız yakılmaması gerektiği konusunda çeşitli uyarılarda bulundu.