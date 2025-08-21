Edirne’de Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne’de meydana gelen anız yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, alevler ayçiçek tarlalarına ulaşmadan durduruldu. Tayakadın köyü civarında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın ortaya çıktı ve kısa sürede geniş bir alana yayıldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

Yangın ihbarının ardından, bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, ekili alanlara, özellikle de ayçiçeği tarlalarına doğru yöneldi. İtfaiye ekiplerinin çabaları sayesinde yangın kontrol altına alındı. Yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yapıldı ve yangının çıkış sebebiyle ilgili araştırmalar başlatıldı.