Edirne’de Anız Yangını Kontrol Altında

ANIZ YANGINI KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne’de otoban yakınındaki bir tarlada meydana gelen anız yangını, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü. Edinilen bilgilere göre, Edirne-İstanbul otobanı çevresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

DUMAN GÖRÜLDÜĞÜ ANDA HAREKETE GEÇİLDİ

Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek, alevlerin yayılmasını önleyip yangını kontrol altına aldı. Yangının nedeninin tespit edilmesi için inceleme çalışmaları devam ediyor.