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Edirne’de Arabada Başlayan Kavgada Bıçaklama

ÖN YARGILARIN İÇİNDE PATLAYAN TARTIŞMA

Edirne’de otomobille seyahat eden iki arkadaş, aralarında çıkan tartışma sonucunda bıçaklı kavgaya dönüştü ve bu durum ciddi yaralamalara yol açtı. Olay, Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde bulunan TOKİ Konutları güzergahında gerçekleşti.

HASTANEYE KALDIRILAN AĞIR YARALI

Alınan bilgilere göre, H.K. ve U.T. isimli iki arkadaş, 59 UK 202 plakalı otomobilin içinde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle H.K., bıçakla U.T.’nin boğazından ağır bir şekilde yaraladı. Olayın bildirilmesinin ardından, polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından, ağır yaralı durumda olan U.T. ambulansla hastaneye taşındı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.

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