Edirne’de Araç Çarpışması Sonucu Yaralılar

KAZA SONUCU YARALILARIMIZ VAR

Edirne’de gerçekleşen bir trafik kazasında hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucunda toplamda 5 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Havsa ilçesindeki Oğulpaşa köyü sapağında E.S. yönetimindeki 22 AG 258 plakalı hafif ticari araç, İ.G. kontrolündeki 59 JD 828 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın gerçekleşmesi üzerine hemen olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve Karayolları ekipleri yönlendirildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay alanındaki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Olayla ilgili kapsamlı bir inceleme başlatıldı.