Edirne’de Araç Kazası, 3 Yaralı

EDİRNE’DE YAŞANAN KAZA SONUCU YARALILAR VAR
Edirne’de bir kamyonet ile otomobil arasında meydana gelen çarpışmada 3 kişi yaralandı. Olay, B.S. yönetimindeki 59 EM 850 plakalı otomobilin, G.B. idaresindeki 34 ZG 3204 plakalı kamyonetle Atatürk Bulvarı’nda çarpışması sonucu gerçekleşti.
OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Kazanın hemen ardından çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü.