Edirne’de Araç Yayalara Çarptı, 3 Yaralı

KAZA ANINDA 3 YAYANIN YARALANDIĞI OLAY

Edirne’de yoldan geçen yayalara otomobilin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Olay, Edirne Abdurrahman Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda gerçekleşti.

OTOMOBİLİN YAYALARA ÇARPMASI

Edinilen bilgilere göre, T. Ö. yönetimindeki 22 NC 934 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen 3 yaya yaralanıyor. Olayın ardından vatandaşların yaptığı ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirilmiş.

SALVANAN YARALILARA MÜDAHALE

Sağlık ekipleri, yaralı 3 kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Sürücü T. Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın detaylarıyla ilgili polis araştırma başlattı.