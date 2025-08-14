Edirne’de Atık Yağ Denetimi Yapıldı

EDİRNE’DE DENETİM ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Edirne’de bitkisel atık yağlarla ilgili denetim çalışmaları gerçekleştirildi. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü ekipleri mücavir alan içerisindeki işletmelerde oluşan bitkisel atık yağların kontrol ve denetim süreçlerine başladı. Bu denetimler kapsamında, atık yağların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilen lisanslı firmalara teslim edilip edilmediği incelendi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE GEREKEN BİLİNÇ

Gerçekleştirilen bu denetimlerin amacı, hem çevre kirliliğinin önlenmesi hem de vatandaşlara geri dönüşüm bilinci kazandırmak. Atık yağların geri dönüşüme kazandırılması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için önemli olan bu denetimlerin bir süre daha devam edeceği belirtildi.