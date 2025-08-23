Edirne’de Ayçiçeği Hasadı Yapıldı

AYÇİÇEĞİ HASADI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Edirne’de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen proje çerçevesinde, farklı tarihlerde ve yöntemlerle ekilen ayçiçeklerinin ilk hasadı yapıldı. Projenin amacı, çeşitli yöntemlerin ayçiçeği verimine etkisini gözlemlemek. Edirne Valisi Yunus Sezer, hasat sırasında biçerdöverle yer aldı. Edirne’deki aşırı sıcak ve yetersiz yağış sebebiyle hissedilen kuraklık nedeniyle ayçiçeğinde gözlemlenen verim kayıplarını azaltabilmek amacıyla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü çalışmalarına hız verdi.

PROJE DETAYLARI VE HEDEFLERİ

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün geliştirdiği proje, ‘Farklı Toprak İşleme Yöntemleri ve Farklı Ekim Zamanlarının Ayçiçeğinin Verim ve Verim Unsurlarına Etkilerinin Belirlenmesi’ adıyla biliniyor. Merkez ilçeye bağlı Sarayakpınar köyünde, 25 Şubat ile 15 Nisan tarihleri arasında değişik yöntemlerle ayçiçekleri ekildi. Projeyle, anıza ekim, pulluk ile işleme ve kazık ile işleme yöntemleri ile ayçiçeğindeki verim farklılıklarının gözlemlenmesi amaçlandı. Elde edilecek verilerin, kuraklıktan etkilenen çiftçilere yol göstermesi beklenirken, hasat etkinliğine birçok davetli katıldı. Vali Yunus Sezer, bu etkinlikte biçerdöverle ayçiçeği hasadı yaptı.

PRODUKTİVİTE VE KALİTEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR

İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, üreticilere daha verimli ve ekonomik üretim yöntemlerini sunarak yardımcı olmaya çalıştıklarını ifade etti. Köse, “Ayçiçeği, hem ülkemiz hem de bölgemiz için çok önemli. Üreticilerimizin daha verimli ve daha kaliteli ürün elde edebilmesi için üzerimize düşeni yapıyoruz. Trakya Üniversitesi’nden iki akademisyenin desteğiyle demonstrasyon bahçesi oluşturduk. Üreticilerimize burada daha iyi üretim tekniklerini göstereceğiz” dedi. Ayrıca, AK Parti Milletvekili Fatma Aksal, “Kuraklık ve iklim değişikliği ile mücadele için yeni yöntemler arıyoruz. Su yönetimi ve ekim tekniklerimizi değiştirmek zorundayız” şeklinde konuştu.

VERİM BEKLENTİLERİ

Edirne’de bu yıl 1 milyon 300 bin dekar alanda ayçiçeği üretimi yapıldığını belirten Vali Yunus Sezer, “Farklı ekim yöntemleri ile verimi artırmaya yönelik çalışmalarımız var. Anıza ekim yöntemiyle tahmini verim artışı yüzde 30 olarak öngörülüyor, ancak bu durum daha sonra kanıtlanmalı” dedi. Ayrıca, sulanabilir alanlarda 400 kilograma kadar ayçiçeği verimi elde edildiğini, kurak alanlarda ise bu rakamın 80 kilograma kadar düştüğünü belirtti. Vali Sezer, Türkiye’nin yağlı tohumlar konusunda bağımsızlığının önemine vurgu yaparak, tarımın stratejik bir konu olduğunu ve bu konuda sürekli geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.