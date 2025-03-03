Edirne’de Baca Yangını: İki Kişi Etkilendi

EVDE ÇIKAN BACA YANGINI MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI

Edirne’de bulunan bir evde çıkan baca yangını, duman nedeniyle iki vatandaşı etkiledi. Umurbey Mahallesi Rabişoğlu Sokak’ta yer alan tek katlı bir evin bacasında, bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın meydana geldi. Bacadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu derhal 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İTFAYE, POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, bacadan yayılan yangını büyümeden başarılı bir şekilde söndürdü. Dumandan etkilenen ve elinden yaralanan iki vatandaşa sağlık ekipleri, olay yerinde müdahale etti. Yangınla ilgili gerekli inceleme başlatıldı.