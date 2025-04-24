Edirne’de Bando Konseri Gerçekleşti.

ETKİNLİKLERİ İÇEREN KONSER

Edirne’de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Çorlu 5’inci Kolordu Bölge Bandosu, Havsa ilçesi Necatiye köyünde bir konser gerçekleştirdi. Bu konserde, ilk kez askeri bandoyu dinleyen çocuklar, çaldıkları şarkılara eşlik etti. Konser, Necatiye köyündeki Şehit Engin Şahin İlkokulu ve Ortaokulu’nda yapıldı.

KATILIMCILAR

Havsa Kaymakamı Oğuzhan Aksoy, Edirne Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Havsa Belediye Başkanı Hüseyin Özden, il ve ilçe protokolü ile birçok öğrenci konsere katıldı. Bando Yarbay Mevlüt Belyurt’un yönetimindeki konserde, Kıdemli Başçavuş İskender Kadir Uzun’un solisti olarak yer aldığı bando, ’23 Nisan’, ‘Vatan Marşı’, ‘Bugün Bayram’, ‘Senden Daha Güzel’, ‘Parla’ ve ‘Memleketim’ gibi eserleri seslendirdi. Öğrenciler de bu şarkılara katıldılar. Bando şefi Yarbay Belyurt, bir eserde görevini okul bandosunun şefliğini üstlenen 8’inci sınıf öğrencisi Miraç Meşe’ye devretti. Meşe’nin performansı, arkadaşları ve protokol tarafından alkış aldı.

ÖĞRENCİLERİN DÜŞÜNCELERİ

Konser sonrasında, Miraç Meşe, askeri bando şefliği yapmanın kendisi için gurur verici olduğunu belirterek, “Bu benim için çok heyecan verici bir deneyimdi. İlk defa askeri bando dinledik, çok güzel çaldılar, ellerine sağlık” dedi. 5’inci sınıf öğrencisi Azra Şahin de bu tür bir konseri ilk kez izlediklerini ifade ederek, “Şarkılar çok güzeldi. Keşke tekrar gelseler. Ben de okulun bando takımında trampet çalıyorum. Arkadaşlarımla şarkı dinlemeyi zaten çok seviyoruz, bu nedenle çok eğlendik” şeklinde konuştu.

Haber – Kamera: Olgay GÜLER – Batuhan SEVER / EDİRNE