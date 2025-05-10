Edirne’de Bayrak Asıldı, Kutluyoruz

EDİRNE’DE DEV GALATASARAY BAYRAĞI ASTI

Edirne’de Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 25. şampiyonluğuna ilerlerken, Saraçlar Caddesi’nde büyük bir Galatasaray bayrağı asıldı. Bu etkinlik, şehrin esnafları tarafından gerçekleştirildi ve 2024-2025 sezonu şampiyonluk kutlamaları için geri sayım başlatılmış oldu.

ESNAF BAYRAK ASTI

Esnaf Ugur Bayraktar, “Galatasaray’ın şampiyonluğuna hazırlanıyoruz. 1 haftamız kaldı ama biz her zaman olduğu gibi bayraklarımızı önceden takıyoruz. Edirne’nin 5 yıldızlı ilk Galatasaray bayrağı” diyerek heyecanını dile getirdi. Diğer bir esnaf Kerem Atabayraktar ise, “Şampiyonluğa 1 hafta var ama 5 yıldızlı bayrağı asmanın gururunu şimdiden yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

TÜM ŞEHİR İÇİN BİR KUTLAMA

Esnaf Sami Karaca ise takımlarının kendilerini şampiyonluğa alıştırdığına vurgu yaparak, “Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı alması dolayısıyla kutlama yapalım dedik” dedi. Bu kutlama, taraftarlar için büyük bir coşkuyla karşılandı ve Edirne’de Galatasaray’a olan destek bir kez daha gösterilmiş oldu.