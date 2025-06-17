Edirne’de Bayrak Hediye Edildi

EDİRNE EMNİYET MÜDÜRÜNDEN ESNAFA BAYRAK HEDİYESİ

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, asayiş ve trafik denetimleri sırasında Türk bayrağı isteyen bir esnafa bayrak hediye etti. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Bostan Pazarı Caddesi’nde düzenlediği uygulamaları yerinde inceleyen Karaburun, burada vatandaşlarla bir araya geldi ve esnafın isteklerini dinledi.

BAYRAK TALEBİ ÜZERİNE HEDİYE EDİLDİ

Bu sırada yanına gelen esnaf İkram Uğurlu, iş yerinde Türk bayrağı olmadığını ifade ederek bayrak talep etti. Karaburun’un talimatı doğrultusunda polis ekipleri tarafından hemen getirilen bayrak, esnafa teslim edildi. Karaburun, esnaf ziyaretlerine devam edeceklerini belirterek, “Fırıncı arkadaşımız dükkanında Türk bayrağı bulunmadığını söyledi. Biz de kendisine bayrak hediye ettik. Bayrağımızı iş yerlerimize asalım, temiz ve özenli bir şekilde kullanalım. Bayrak talebinde bulunan herkese gerekli desteği vermeye hazırız” şeklinde konuştu.

ESNAF TEŞEKKÜR ETTİ

Esnaf İkram Uğurlu, Karaburun’a duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Bu tür desteklerin, toplumda birlik ve beraberliği güçlendirdiğini vurguladı.