Edirne’de Bayram Namazına Yoğun Katılım

CAMİLERDE BAYRAM COŞKUSU

Edirne’de Ramazan Bayramı dolayısıyla sabahın ilk ışıklarıyla birlikte camileri ziyaret eden binlerce vatandaş, Mimar Sinan’ın eseri olan Selimiye Camii ve Eski Camii gibi önemli ibadethanelere akın etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’de bayram namazı yoğunluğu gözlemlendi. Ramazan Bayramı namazını kılmak isteyen vatandaşlar, restorasyonu süren ve kısmen ibadete açık durumda bulunan Selimiye ile Eski Camii başta olmak üzere da diğer camilere yöneldi.

VALİDEN ÇOCUKLARA HARÇLIK

Namazın ardından cami içinde vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Edirne Valisi Yunus Sezer, çocuklara zarf içinde harçlık vererek onların da yüzlerini güldürdü. Sabah namazını Ulu Camii’de kılan Cevat Işık, Ramazan Bayramı’nın tüm Müslümanlar için hayırlara vesile olmasını diledi. Eski Camii’de gerçekleştirilen namazın ardından Valilik, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Kolcu, Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Müftüsü Ercan Aksu vatandaşlarla bayramlaşarak bayram coşkusunu paylaştı.