Edirne’De Bıçak Bileme Hazırlıkları Başladı

KURBAN BAYRAMI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Edirne’de Kurban Bayramı’na yaklaşırken, bayramın önemli hazırlıklarından biri olan bıçak bileme çalışmaları da başlamış durumda. Kurban kesecek olan vatandaşlar ile kasapların ihtiyaç duyduğu keskin bıçaklar için bıçak bileme tezgahları sokaklarda yerini alıyor. Bıçak, satır ve balta gibi kesim aletlerini bileyen ustalar, bayramın getireceği yoğunluğa hazırlıklı.

Bileyici ustası Mehmet Şenol Çakan, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram öncesinde oluşabilecek yoğunluğa dikkat çekerek, vatandaşları erken gelmeleri konusunda uyarıyor. Çakan, “Kurban günü yaklaşınca işler bir anda artıyor. Son gün gelen vatandaşlarımız hem uzun süre beklemek zorunda kalıyor hem de istedikleri hizmeti alamayabiliyor. Bu yüzden bileme işlerini son güne bırakmasınlar” diyor. Ayrıca, görmekteyiz ki, her yıl olduğu gibi bayrama günler kala iş yükü artıyor.

Çakan, “Vatandaşlarımız bıçaklarını son güne bırakmadan getiriyor. Genelde eski bıçakları getiriyorlar ama arada yeni alınmış bıçakları da bileniyoruz. En yoğun günlerimiz bayramdan önceki son üç gündür” ifadelerini kullanıyor. Ayrıca, veteriner hekimler ve kasap odaları yetkilileri, kurban kesiminin hem dini vecibelere hem de sağlık şartlarına uygun yapılabilmesi için kullanılan aletlerin keskin ve sağlam olması gerektiğini vurguluyor. Bıçakların evde bilinçsizce bilemeye çalışmasının kazalara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuluyor.

TEZGÂHLARDA HAREKETLİLİK ARTACAK

Edirne’de birçok noktada kurulan bıçak bileme tezgahlarında, bayram öncesi hareketliliğin önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor. Ustalar, kurban kesiminin hem güvenli hem de dini kurallara uygun şekilde yapılabilmesi için kesici aletlerin zamanında ve doğru şekilde bilenmesinin önemine dikkat çekiyor.