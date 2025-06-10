Edirne’de Bina Çöktü, Hasar Oluştu

YIKIM SIRASINDA ÇÖKME OLAYI

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, kontrollü şekilde yıkımı yapılan bir binanın çökmesi sonucunda çevresindeki apartman ve iş yerlerinde hasar ortaya çıktı. Hayrabolu Caddesi’nde yer alan 2 katlı binanın yıkım süreci için ekipler yoğun çalışma içerisine girdi.

POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İş makineleriyle gerçekleştirilen çalışma sırasında binada beklenmedik bir çökme gerçekleşti. Olayın ardından hemen bölgeye polis, zabıta ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çökme olayı, komşu 2 katlı apartman ve iş yerlerini de etkileyerek hasara neden oldu. Olayla ilgili resmi inceleme süreci başlatıldı.