Edirne’de Bir Şahıs Köpeği Dövdü

VAYSAL KÖYÜNDE KORKUNÇ BİR HADİSE

Edirne’nin Lalapaşa ilçesinde, 81 yaşındaki Fahrettin D., köy kahvesinde bulunan bir köpeğe elindeki bastonla uzun süre saldırdı. Köpeğin yaşadığı korku dolu anlar güvenlik kameralarına kaydedildi. Vaysal köyündeki kahvehanenin kullanılmayan kısmında gerçekleşen bu olayda, Fahrettin D. köpeği defalarca vurdu.

VATANDAŞLARDAN TEPKİ GELDİ

Köpeğin acı dolu sesi, çevrede bulunan vatandaşların dikkatini çekti. Tepkiler üzerine Fahrettin D., köpeğe uyguladığı şiddetin ardından birkaç dakika içinde kahvehanenin kapısını açarak hayvanı serbest bıraktı. Olayın ardından köpeğin sahibi, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde dehşet verici anları fark etti. Görüntüler, Fahrettin D.’nin köpeği nasıl acımasızca dövdüğünü gözler önüne serdi.