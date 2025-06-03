Edirne’de Bir Tank Batırıldı

SAROS KÖRFEZİ’NE YENİ BİR YAPAY RESİF EKLENDİ

Edirne’de, Saros Körfezi’ne 1960 model, 8.5 metre uzunluğunda ve 45 ton ağırlığındaki bir tank batırıldı. Bu batırma işlemi, Edirne Valiliği ve Edirne Saros Turizm Altyapı Birliği’nin Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu ile birlikte gerçekleştirdiği “Saros Körfezi Askeri Tank Batırma ve Yapay Resif Oluşturma Projesi” kapsamında yapıldı. Daha önce batırılan uçak ve gemilerin ardından, bu kez bir askeri tank yapay resif zincirine katıldı.

SUALTI YAŞAMINI DESTEKLEYEN BİR PROJE

Proje, sualtı yaşamını desteklemek, dalış turizmini geliştirmek ve deniz ekosistemine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Batırılan tank, İbrice Limanı açıklarında 12 metre derinliğe yerleştirildi. Tankın Kıbrıs Barış Harekatı’na katıldığı ve Gazi olarak nitelendirildiği de ifade ediliyor. Bunun yanı sıra, Türkiye’nin en sığ batığı unvanını da bu batırma işlemi sayesinde kazanmış oldu. Önceki yıllarda ise yakın bölgelerde hurdaya ayrılan bir yolcu uçağı ve sahil güvenlik komutanlığınca kullanılan bir gemi denize bırakılmıştı.

DALGIŞ TURİZMİNE KATKILAR

Bu girişimle birlikte Saros Körfezi, hem biyolojik çeşitliliğin artırılması hem de dalış turizmi açısından önemli bir cazibe merkezi olma yolunda adım atmış oluyor. Edirne Valisi Yunus Sezer, daha önce gerçekleştirilen uçak ve gemi batırma işlemlerinin ardından, şimdi tankın su altına bırakılmasının da turizme katkı sağlayacağını belirtti.