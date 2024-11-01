Edirne’de Cadılar Bayramı Şakası Korkuttu

CADILAR BAYRAMI ETKİNLİĞİNE KORKUTAN KATILIM

Edirne’de düzenlenen ‘Cadılar Bayramı’ etkinliğine katılmak amacıyla İstanbul’dan gelen iki arkadaş, yaptıkları hareketlerle çevredekileri korkuttu. İstanbul’dan Edirne’ye ‘Cadılar Bayramı’ partisine katılmak için gelen, oyuncak tabanca taşımaları ve üzerlerine çelik yelek giymeleri nedeniyle şüphe çeken iki kişi gözaltına alındı.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

Edirne’de, önceki gece polis ekipleri, bir otomobilin içindeki kişilerin yoldan geçen vatandaşlara silah gösterdiği ihbarını aldı. Araştırmalarını hızlandıran ekipler, çok geçmeden olayın meydana geldiği yere ilişkin Mobese kameralarını incelemeye aldı. İncelemeler neticesinde, söz konusu otomobilin bir gece kulübü önünde bulunduğu tespit edildi. Olay yerine giden polis, K.A. ve A.Ş. isimli iki kişiyi kontrol etti ve üzerlerinde çelik yelek ile araç içinde iki adet oyuncak tabanca bulunduğunu belirledi.

EĞLENCE AMAÇLI KORKUTMA İDDİASI

Edirne’ye gelme nedenlerini ‘Cadılar Bayramı’ konseptiyle eğlenmek olarak açıklayan iki kişi, bu hareketleriyle eğlence amaçlı olarak vatandaşları korkuttuklarını ifade etti. Ancak, K.A. ve A.Ş. ‘Halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak’ suçlamasıyla gözaltına alındı. Gerçekleştirilen işlemlerinin ardından iki kişi, bugün adliyeye sevk edildi.