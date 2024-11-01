Edirne’de Cadılar Bayramı Şüphelileri Gözaltında

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

İstanbul’dan Edirne’ye ‘Cadılar bayramı’ etkinliğine katılmak amacıyla gelen iki kişi, ellerinde oyuncak tabancalarla vatandaşların arasında dolaşarak endişe yarattı. Üzerlerinde çelik yelek bulunduran bu şahıslar, kalabalığın içinde korku salma amacı güdüyordu.

OLAYI POLİS ARAŞTIRIYOR

Durumun fark edilmesinin ardından, güvenlik güçleri hızla harekete geçti ve şüphelileri gözaltına aldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan iki kişinin, korku yaratacak şekilde davrandıkları ifadeleriyle dikkat çekti.