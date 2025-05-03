Edirne’de Çalınan Hayvanlar Bulundu

EDİRNE’DE DİKKAT ÇEKEN HIRSIZLIK OLAYI

Edirne’de bir ağıldan çalınan 6 büyükbaş hayvan, drone destekli bir operasyon ile bulundu. İl Jandarma Komutanlığı, Enez ilçesine bağlı Çataltepe köyünde yaşayan M.S.’den gelen ihbar üzerine hemen harekete geçti ve çalınan hayvanların bulunması için çalışmalara başladı.

JANDARMA EKİPLERİ HIZLA HAREKET ETTİ

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve olay yeri inceleme timleri, kapsamlı bir araştırma gerçekleştirdi. Bölgenin drone ile taranması sonucu hayvanların H.K. ve E.K. tarafından çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, gerekli işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

Çalınan 6 büyükbaş hayvan, yapılan operasyonun ardından m sahibi M.S.’ye geri teslim edildi. Bu durum, jandarma ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesinin önemli bir örneği oldu ve yerel halkta memnuniyet yarattı.