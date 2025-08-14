Edirne’de Cenaze Töreni Düzenlendi

TRAJİK KAZA VE KAYIP HAYATLAR

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında hayatını kaybeden Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere, memleketleri Edirne’de toprağa verildi. Gece saatlerinde Çanakkale’nin Yenice ilçesine bağlı Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında, Atakan Yılmazdere’nin kullandığı 22 ACR 179 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Remzi Şen yönetimindeki 10 ATF 494 plakalı otomobille çarpıştı.

OLAYIN AYRINTILARI VE KURBANLAR

Çarpışmanın şiddeti sonucunda Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42) ve Oktay Çelik (45) ile Atakan Yılmazdere (28) ve Evrim Oluçay (28) hayatını kaybetti. İtfaiye ve sağlık ekipleri, hayatını kaybedenlerin cenazelerini sıkıştıkları araçlardan çıkararak morga kaldırdı. Yapılan otopsi incelemelerine göre, her iki aracın sürücülerinin de alkol etkisinde olduğu belirtildi.

CENAZE TÖRENİ VE VEDALAŞMA

Acı haberin ardından Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere’nin cenazeleri Edirne’ye getirildi. Okul arkadaşları için Eski Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Selma Oluçay’ın kızı olan Evrim Oluçay ile Atakan Yılmazdere’nin cenazeleri, ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrasında helallik alınarak Yenişehir Mezarlığı’nda gözyaşları arasında dualarla defnedildi. Cenazeye, ailelerin yanı sıra çok sayıda vatandaş ve yerel yöneticiler de katıldı.