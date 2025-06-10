Edirne’de Cenaze Töreni Düzenlendi

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Edirne’de 72 yaşında vefat eden Kıbrıs Gazisi İsmail Mardin’in cenazesi toprağa verildi. Rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayata gözlerini yuman Mardin için, Lalapaşa ilçesine ait Hacıdanişment köyünde askeri bir tören gerçekleştirildi. Gazinin Türk bayrağına sarılı cenazesi, askerlerin omzunda köydeki evine taşındı ve burada helallik alındı.

CENAZE NAMAZI KILINDI

Mardin’in naaşı, köy camisinde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Törene, Mardin’in aile üyeleri, Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz, Edirne Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ahmet İsmailoğlu, diğer gaziler ve köy sakinleri katıldı. Tüm katılımcılar, gazimize son görevlerini yerine getirirken duygulu anlar yaşandı.