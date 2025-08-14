Edirne’de Cenaze Töreni Yapıldı

KAZA YERİNDE HAYATINI KAYBEDENLER

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde yaşanan trajik kazada hayatını kaybeden altı kişiden Evrim Oluçay (28) ve Atakan Yılmazdere (29), Edirne’de sonsuzluğa uğurlandı. Kaza, dün akşam saat 21.00 civarında Yenice ilçesi Çınarcık köyü yakınlarındaki Davutköy sapağında gerçekleşti. İki aracın kafa kafaya çarpıştığı bu üzücü olayda, Remzi Şen (43), Hayati Yılmaz (49), Olcay Baskın (42), Oktay Çelik (45), Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere hayatlarını kaybetti.

CENAZE TÖRENİNE KATILIM

Kazanın ardından ölenlerden Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere için Edirne’nin Cumhuriyet Mahallesi’nde yer alan Eski Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın ile siyasiler ve iki ailenin çok sayıda yakınları ve dostları katıldı. Cenaze sırasında, anne Selma Oluçay’ın ayakta durmakta güçlük çektiği gözlemlenirken, aileler gelen taziyeleri kabul etti. Evrim Oluçay ve Atakan Yılmazdere, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Yenişehir Mezarlığı’na defnedildi.