Edirne’de Cinayetler Aileleri Yıpratıyor

TRAGİK OLAYLAR VE AİLELERİN YAS KIRILGI

Edirne’de yaşanan trajik olaylar, annelerin yüreklerini parçaladı. Boşanma aşamasındaki eşi tarafından öldürülen 22 yaşındaki Petek Aksak ve eski sevgilisi tarafından canice katledilen 15 yaşındaki Gülden Coni’nin anneleri, bu acı dolu Anneler Günü’nde gözyaşlarına engel olamıyor. Petek Aksak, 13 Nisan 2024’te, Gülden Coni ise 5 Nisan 2025’te yaşadıkları trajedilerle hayattan koparıldı.

GÖZYAŞLARIYLA DOLU ANNE YÜREKLERİ

Petek’in annesi Pınar Kaçarlar, Gülden’in annesi Zehra Coni ve Gülden’in babaannesi, bu özel günde kızları olmamanın derin hüznünü taşıdıklarını aktarıyor. Açıklamalarda bulunurken gözyaşları içerisinde adalet talep eden aileler, kaybettikleri çocuklarının anısını yaşatmanın mücadelesini veriyor. Zor anlar geçiren bu aileler, bir daha asla böyle bir acı yaşamamak için gereken önlemlerin alınması çağrısında bulundu.

ADALET ÇAĞRISI VE KAYIPLAR

Sosyal medyada da yankı bulan olaylar, toplumun her kesiminde büyük bir üzüntü yarattı. Aileler, yaşanan bu acıların birer istatistik haline dönüşmemesi için adaletin bir an önce yerini bulmasını istiyor. Kaybettikleri kızlarının huzur içinde dinlenmesi için bir an önce önlemler alınması gerektiğini vurguluyor. Annelere düşen derin yaranın, her yıl Anneler Günü’nde bir kez daha hatırlanacağı aşikar.