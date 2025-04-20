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Edirne’de Çocuk Cesedi Bulundu

ÇOCUĞUN CESEDİ BULUNDU

Edirne’de Meriç Nehri’nde kaybolan çocuğun cenazesi bulundu. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı mevkisine iki çocuk, yüzmek için nehre girdi. Ancak bir süre sonra çocuklardan biri gözden kayboldu. Durumu fark eden diğer çocuk, çevredeki kişilerden yardım talep etti. İhbarın yapılmasının ardından olay yerine AFAD, UMKE, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, botlarla nehirde arama faaliyetlerine başladı. Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun ve AFAD Edirne Müdürü Elvan Kaya, yürütülen çalışmaları yakından takip etti.

DALGIÇ POLİSLER SU ALTINDA ÇALIŞTI

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nde görevli dalgıç polisler de arama çalışmalarına katıldı. Dalgıçlar, su altında gerçekleştirdikleri çalışmada Ege İshak Karafidan’ın (14) cansız bedenini buldu. Karafidan’ın sudan çıkarılan cesedi ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Bu süreçte, çocuğun ailesi olay yerinde sinir krizi geçirerek büyük bir üzüntü yaşadı.

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