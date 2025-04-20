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Edirne’de Çocuk Kayboldu, Arama Başladı

EDİRNE’DE ÇOCUK KAYBOLDU

Edirne ilinde, Meriç Nehri’nde kaybolduğu iddia edilen bir çocuğun bulunması için çalışmalar hızlandırılıyor. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarındaki kum ocağı bölgesinde 2 çocuk yüzmek için nehre girdi. Bir süre sonra çocuklardan biri, nehirde gözden kayboldu. Arkadaşını göremeyen diğer çocuk, çevredekilerden yardım istemeye başladı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Arama ekipleri, botlarla nehirde arama çalışmalarına başladı.

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