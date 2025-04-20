Edirne’de Çocuk Kayboldu, Cansız Bedeni Bulundu

OLAYIN DETAYLARI

Edirne’de Meriç Nehri’nde yüzmek amacıyla suya giren 14 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu. Soruşturmanın devam ettiği bildiriliyor. Olay, Meriç Nehri Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü yakınlarında gerçekleşti. İki çocuk, yüzmek için nehre girdi ancak kısa bir süre sonra bu çocuklardan biri suya kapılarak kayboldu. Yanındaki arkadaşının çevredeki insanlara haber vermesiyle 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durum iletildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bot kullanarak su üzerinde arama çalışması gerçekleştirdi. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği’nden yardım talep etti. Dalgıç polisler, Edirne’ye gelerek nehirde arama faaliyetlerine başladı ve bir müddet sonra 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan’ın cansız bedenine ulaştı.

AİLESİ PERİŞAN OLDU

Hayatını kaybeden Ege İshak Karafidan’ın cansız bedeni, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Çocuğun ailesi olay yerinde büyük bir üzüntü yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma hala sürdürüyor.