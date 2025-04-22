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Edirne’de Denetim Yapıldı, Cezalar Uygulandı

EDİRNE POLİSİ ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ YAPTI

Edirne’de, polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi gerçekleştiriyor. Kent girişindeki kontrol noktasında yapılan denetimlerde toplam 65 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapılıyor, 22 araç üzerinde inceleme yapılıyor. Ayrıca, araç sürücülerinin alkol ölçümleri de yapılıyor. Denetim sürecinde, bir minibüs sürücüsüne yetersiz yetki belgesiyle taşımacılık yaptığından dolayı 17 bin lira ceza uygulanıyor. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun denetim alanında yer alıyor.

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