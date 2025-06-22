Edirne’de Dolu Zarar Göre Tarlalar

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI YAPILDI

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, doludan etkilenen buğday ve ayçiçeği tarlalarında hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünden gelen açıklamaya göre, dolu yağışı Malkoç, Bayramlı, Başağıl ve Yeniköy köylerini etkisi altına aldı. Ak Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) Tekirdağ Bölge Müdürü Hamit Çönte, zarar gören arazilerde incelemelerde bulunmak üzere köylere gitti.

ÜRETİCİLERE GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ İLETİLDİ

Tarım arazilerini gezen Aksal, Bayazıt ve Çönte, üreticilere geçmiş olsun dileklerini iletti. Bayazıt, çiftçilerin ürünlerini doğal afetlere karşı güvence altına almak için tarım sigortası yaptırmalarının önemini vurguladı. Hasar tespit çalışmalarının devam edeceğini paylaşan Bayazıt, “Dolu yağışı nedeniyle ilk belirlemelere göre buğday ve ayçiçeği ekili yaklaşık 10 bin dekar alan zarar gördü. Yaşanan bu tür afetler, tarım sigortasının yalnızca bir tercih değil, üreticilerimiz için vazgeçilmez bir güvence sistemi olduğunu bir kez daha açıkça göstermiştir,” şeklinde ifade etti.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Bayazıt, bu sistemin daha da yaygınlaştırılmasının, iklim değişikliği ve ekstrem hava olaylarının artış gösterdiği bu dönemde kritik bir önem taşıdığını belirtti. Üreticilere bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ileten Bayazıt, zararların en kısa sürede tespit edilmesi için çalışmaların aralıksız olarak süreceğini bildirdi. Uzunköprü’de geçen cuma akşamı etkili olan dolu, tarım arazilerini olumsuz şekilde etkilemişti.