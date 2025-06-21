Edirne’de Dört Araçla Trafik Kazası

EDİRNE’DE TRAFİK KAZASI OLDU

Edirne’ye bağlı Kuvayi Milliye Bulvarı’nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olayda 4 araç etkilendi. E.B. yönetimindeki 22 BF 047 plakalı otomobil ile E.Ö. idaresindeki 34 DZB 044 plakalı SUV araç, birbirlerine çarptı. Bu çarpışmanın etkisiyle savrulan araçlar, seyir halindeki A.S. yönetimindeki 22 ACU 005 plakalı hafif ticari araç ile S.A. idaresindeki 34 MKV 177 plakalı otomobile çarparak durabildi.

KAZA SONRASI SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVDİ

Kazanın hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yaralanan E.B. yönetimindeki otomobilin yolcusu, sağlık ekipleri tarafından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Olayın ardından kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.