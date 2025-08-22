Haberler

Edirne’de Dur İhtarı İhlal Edildi

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Edirne’de jandarma ekiplerinin “dur” uyarısına itaatsizlik eden bir otomobilde, 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Edirne Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, kent girişindeki otoyol gişelerinde, düzensiz göçmen taşıdığı ihbarı alınan 34 NOH 466 plakalı araca “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü bu ihtara yanıt vermedi.

KOVALAMACA SONUCU DURDURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüpheli aracı takibe aldı. Kısa bir kovalamaca sonrasında, otomobil Atatürk Bulvarı’nda durduruldu. Araçta yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü ise gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

Edirne’de Kaza, Üç Yaralı Var

Edirne'de otomobil ve kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi.
Antalya’da Kavgada İki Ölü, İntihar

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir pastanede, iş yeri sahibi ile çalışanı arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda iki kişi öldü, şüpheli intihar etti.

