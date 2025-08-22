Edirne’de Dur İhtarı İhlal Edildi

DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Edirne’de jandarma ekiplerinin “dur” uyarısına itaatsizlik eden bir otomobilde, 6 düzensiz göçmen tespit edildi. Edirne Jandarma Komutanlığı’nın ekipleri, kent girişindeki otoyol gişelerinde, düzensiz göçmen taşıdığı ihbarı alınan 34 NOH 466 plakalı araca “dur” ihtarında bulundu. Ancak sürücü bu ihtara yanıt vermedi.

KOVALAMACA SONUCU DURDURULDU

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, söz konusu şüpheli aracı takibe aldı. Kısa bir kovalamaca sonrasında, otomobil Atatürk Bulvarı’nda durduruldu. Araçta yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı. Sürücü ise gözaltına alındı. Yakalanan düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.