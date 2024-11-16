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Edirne’de Düzensiz Göçmenler Yakalandı

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DÜZENSİZ GÖÇMENLER YAKALANDI

Edirne’de, yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 14 düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Güvenlik birimleri, düzensiz göçün engellenmesine yönelik olarak şehir genelinde denetim ve kontrollerini devam ettiriyor.

DENETİMLERDE GÖZALTINA ALINDILAR

Ekipler, yürütülen denetimlerde Afganistan, Pakistan ve Suriye uyruklu 14 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, yasal işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne sevk edildi.

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