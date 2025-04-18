Edirne’de, E.A. Cinayet Şüphesiyle Tutuklandı

OLAYIN KONTROLÜ VE TUTUKLAMA SÜRECİ

Edirne’de, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde 15 yaşındaki Gülden Coni’nin bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili olarak tutuklanan E.A. isimli cinayet şüphelisinin, cezaevine gireceğini sosyal medya üzerinden günler öncesinden arkadaş grubuna yazdığı öğrenildi. E.A., gerçekleştirdiği yazışmalarda, “Koğuş sorumlusu olacağım” diye de belirtti. Arkadaşlarının, E.A.’ya “Paran var mı?” şeklinde sorular sorduğu da dikkat çekti.

GAZETEYE CEVAP VEREN AÇIKLAMALAR

Bu trajik olay, 5 Nisan akşamı Edirne’nin Çavuşbey Mahallesi’nde bulunan lisenin bahçesinde meydana geldi. Bahçede hareketsiz yatan bir genç kızı gören vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, Gülden Coni’nin bıçaklanarak hayatını kaybettiğini tespit etti. Cansız bedeni, gerekli incelemelerin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Yapılan incelemelerin ardından cinayet şüphelisi E.A., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı ve ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

ADALET YÜRÜYÜŞÜ VE AİLENİN AÇIKLAMALARI

Coni ailesinin yaşadığı Yıldırım Hacı Sarraf Mahallesi sakinleri, 8 Nisan’da adalet için bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, mahalleden başlayarak 2’nci Bayezid Camisi önünde son buldu. Etkinliğe, Gülden Coni’nin babası Sami Coni, babaannesi ve ablası da katıldı. Yürüyüşün ardından konuşan Sami Coni, “Acımız büyük, adalete güveniyoruz. İnşallah en ağır şekilde cezasını alır. Çok üzgünüz, bu acı bitmez, çok büyük bir acı. Allah bizlere sabır versin” ifadelerini kullandı. E.A.’nın, bir kuaförde çalıştığı ve olaydan önce sosyal medya yazışmalarında cezaevine girmeyi beklediği görülüyor. Yazışmalarda, “Yarın ben de girebilirim, bana donla atlet yollayın” dediği, bir arkadaşının “O niye donla atlet?” sorusuna E.A.’nın, “Opsiyonel, yok donum. Koğuş mehsulu olacağım. Donla atlet yollayın yeter” şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.