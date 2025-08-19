Edirne’de Eğitim Dönemine Hazırlık Başladı

EDİRNE CUMHURİYET BAŞSAVCISI ZİYARETTE BULUNDU

Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler’i ziyaret etti. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Hatipler, Sarıca’ya görevinde başarılar diledi. Ziyarette, üniversite ile başsavcılık arasındaki mevcut işbirliğinin geliştirilmesine yönelik isteklilikler de ifade edildi. Ziyarette ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir, Prof. Dr. Mustafa Tan ve Prof. Dr. Sedat Üstündağ da yer aldı.

OKUL ÇEVRELERİ YENİ EĞİTİM DÖNEMİNE HAZIRLANIYOR

Edirne’de okullar yeni eğitim dönemine hazırlanıyor. Belediyeden gelen bilgilere göre, Edirne Belediyesi ekipleri yeni eğitim öğretim yılı öncesinde okulların çevresinde temizlik ve düzenleme çalışmaları gerçekleştirmeye başladı. Bu çalışmalar doğrultusunda okul bahçeleri ve çevresinde ot biçme, genel temizlik, bakım ve düzenleme yapılarak, öğrenciler için daha güvenli ve sağlıklı bir ortam oluşturuluyor. Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, “Şehrimiz genelinde devam eden temizlik seferberliğine okul çevrelerini de ekledik. Artık okul çevrelerimiz de daha kapsamlı şekilde temizlenecek ve düzenlenecek.” diyerek görüşlerini paylaştı.

KAYMAKAM KÖKEN, SAĞLIK PERSONELİNİ ZİYARET ETTİ

Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, sağlık personelini karşıladı. Kaymakamlıktan yapılan bilgilendirmeye göre, Uzunköprü Toplum Sağlığı Merkezini ziyaret eden Köken, sağlık çalışanlarından destekleri hakkında bilgi aldı. Köken, özverili bir şekilde çalışan sağlık personellerine başarılar diledi.

SERHAD BİRLİK KOOPERATİFİ MUHTARLARI ZİYARET ETTİ

Serhad Birlik Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyeleri, mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Kooperatiften gelen açıklamaya göre, ziyaretler sırasında mahallerin ulaşım konusundaki hali değerlendirildi. Muhtarların talepleri, önerileri ve sorunları gündeme alındı. Kooperatif üyelerinin farklı kurum ve kuruluşlara olan ziyaretleri devam edecek.