Edirne’de Ehliyetsiz Araç Kullananlar Ceza Aldı

EHLİYETSİZ ARAÇ KULLANANA CEZA UYGULAMASI

Edirne’de, ehliyetsiz olarak araç kullanan iki sürücüye toplamda 36 bin 137 lira ceza kesildi. İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un katılımıyla Yıldırım Bayezid Mahallesi’nde “Terörle mücadele uygulaması” çerçevesinde bir denetim gerçekleştirildi. Bu denetim sırasında 162 kişi ve 97 araç üzerinde sorgulama yapıldı.

Denetim sonuçlarına göre, ehliyetsiz araç kullanan iki sürücüye 36 bin 137 lira ceza kesildi. Ayrıca, aracının muayenesi olmayan iki sürücüye 4 bin 334 lira, aracının sigortası olmayan bir sürücüye ise 993 lira ceza uygulandı. Bu uygulamalar, trafik güvenliğini artırmayı ve yasalar çerçevesinde sorumlulukları hatırlatmayı amaçlıyor.

Bebek Balkondan Düştü, Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 1,5 yaşındaki yabancı uyruklu bebek, balkonundan 5 metre düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Antalya Emniyet Müdürü Görevden Alındı

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alındı. Önceki kayıplarının ardından teslim oldu.

