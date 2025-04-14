Edirne’de Ehliyetsiz Sürücü Yakalandı

KAÇAN SÜRÜCÜNÜN EHLIYETSİZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Edirne’de polisin “dur” çağrısına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü, süren kovalamaca sonucunda yakalandı. Yapılan denetimlerde, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı trafik polisleri şehrin çeşitli noktalarında kontroller yaptı. Denetim noktasına yaklaşırken polisin uyarısına itaat etmeyen 22 ACL 808 plakalı aracın sürücüsü L.C.C., hızla olay yerinden uzaklaştı.

SÜRÜCÜ KOŞARAK KAÇMAYA ÇALIŞTI

Polis ekipleri kaçan sürücüyü takip etti ve L.C.C., daha sonra aracından inerek koşmaya başladı. Çalışmalar sayesinde kısa süre içinde yakalanan şüphelinin ehliyetsiz olduğu belirlendi ve bu nedenle denetimden kaçtığı anlaşıldı. L.C.C., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.