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Edirne’de Ekmek Zammına İtiraz Edildi

EDİRNE’DE EKMEK FİYATLARINA YÜZDE 50 ZAM

Edirne Ticaret İl Müdürlüğü’nden gelen açıklamada, Edirne’deki ekmek fiyatlarına uygulanan yüzde 50 zamma Valilik tarafından itiraz edileceği ve hukuki süreçlerin başlayacağı bildiriliyor. Geçen hafta, 10 liradan satılan 220 gram ekmek, bu zamla birlikte 15 liraya yükseldi. Edirne Valiliği, fırıncıların talebi üzerine ekmek zammına bağlı odalar tarafından yapılan zamma itiraz etti.

İTİRAZ ÜZERİNE KOMİSYON KURULDU

Açıklamanın devamında, ekmek fiyatlarının yüksek olduğu yönünde gelen şikayetler üzerine Edirne Valiliği’nin itirazının ardından bir komisyon kurulduğu ifade ediliyor. Belediye, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası ve Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nden oluşan dört kişilik komisyonda, Valiliğin zamma itiraz talebinin oy çokluğuyla reddedildiği belirtiliyor. Edirne Valiliği’nin ekmek fiyatlarıyla ilgili hukuki yollara başvuracağı aktarılıyor.

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