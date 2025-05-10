Edirne’de Emniyet Müdürü Gençlerle Sohbet Etti

GİZEMLİ POLİS UYGULAMASINDA GENCİN RÜYASI BUHULAŞTI

Edirne’de düzenlenen asayiş uygulaması sırasında İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, polis olmayı hayal eden gençlerle bir araya geldi. Uygulama esnasında gençlerden Bulut Bacı, yunus polisi olma arzusunu dile getirdi. Bunun üzerine Karaburun, yunus ekiplerinden bir polisten motosikleti Bulut’a tanıtmasını ve çalıştırmadan üstüne binmesini istedi.

MOTOSİKLET TANITIMI VE POLİS OLMA HEDEFİ

Yunus polisi, motosikletin teknik özellikleri hakkında kısa bir bilgilendirme yaptı. Bulut Bacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emniyet Müdürü Karaburun ile tanışmanın kendisine büyük mutluluk verdiğini belirtti. “Polis olmak için çok çalışacağım.” şeklinde konuştu.

EMNİYET MÜDÜRÜNDEN HEDİYELER

Bir müddet boyunca Balcı ve diğer gençlerle sohbet eden Karaburun, polislik mesleği hakkında bilgiler vererek gençlere anahtarlık, rozet ve emniyet müdürlüğünün amblemine sahip bir duvar saati hediye etti. Bu etkinlik, polis olmak isteyen gençler arasında büyük bir motivasyon kaynağı oldu.