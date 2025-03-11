Edirne’de Eve Cevap Vermeyen Anne Ölü Bulundu

Edirne’de yaşanan bir olayda, çocuğunu okuldan almaya gitmeyen bir anne evinde ölü bulundu. Medrese Ali Bey Mahallesi’nde yaşayan 44 yaşındaki Faize Özkan, okul çıkışında çocuğunu almadığı için merak edilen bir hale geldi. Komşuları, kendisine telefonla ulaşamayınca şüphelenip durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EVDE KANITLAR BULUNDU

Olay yerine sevk edilen itfaiye, ambulans ve polis ekipleri, kadının evine girdiğinde onun cansız bedeniyle karşılaştı. Hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları derin bir üzüntü yaşadı ve sinir krizi geçirdi. Kadının vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı bilgisi verildi. Faize Özkan’ın cesedi, daha sonra hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak, polis ekipleri ölüm sebebinin tespit edilmesi için inceleme başlattı.