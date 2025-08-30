Edirne’de Fener Alayı Gerçekleşti

FENER ALAYI DÜZENLENDİ

Edirne’de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde fener alayı gerçekleştirildi. Yürüyüşte, yan yana getirilerek birleştirilen 50 metre uzunluğundaki Türk bayrakları vatandaşlar tarafından taşındı. Edirne Belediyesi, büyük zaferin 103’üncü yılı münasebetiyle bu etkinliği düzenledi.

YOĞUN KATILIMLA FENER ALAHI YÜRÜYÜŞÜ

Atatürk Bulvarı üzerindeki Şükrüpaşa İlkokulu’ndan başlayan yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Edirne Milletvekili Baran Yazgan, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 665’inci Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kent merkezindeki Atatürk Anıtında sona eren yürüyüşte, bayraklar coşkuyla taşındı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

BELEDİYE BAŞKANI’NDAN ANLAMLI MESAJ

Atatürk Anıtında konuşma yapan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, 103 yıl önce ortaya konan şeyin sadece bir zafer değil, aynı zamanda bir fikir ve inanç olduğunu vurguladı. “Bugün sadece bir zaferi değil, bize yol gösteren bir fikri, bir inancı kutluyoruz. 103 yıl önce verilen mücadele bize gösterdi ki; eğer inancımız varsa, eğer bir aradaysak, aşamayacağımız hiçbir engel yoktur. O yüzden bu akşam burada geçmişi anmak için değil, geleceğimizi birlikte kurma irademizi göstermek için buluştuk. Selam olsun Kocatepe’ye. Selam olsun Afyon ovasında toprağa düşen yiğitlere. Selam olsun Rumeli’ye, Balkanlara; kardeşliğin ve dayanışmanın köprüleri olan o topraklara. Selam olsun Edirne’nin toprağında, tarih boyunca bu milleti koruyan kahramanlara. Ve en büyük selam; Cumhuriyetimizin kurucusu, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e olsun” dedi.

MARŞLAR EŞLİĞİNDE PROGRAM SONLANDI

Gencan Akın’ın konuşmasının ardından Anıtta marşlar söylendi. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde gerçekleştirilen marşların ardından program sona erdi.