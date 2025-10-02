Edirne’de FETÖ Şüphelisi 19 Kişi Yakalandı

EDİRNE’DE OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Edirne’de yapılan bir operasyonda, 4’ü FETÖ şüphelisi toplam 19 kişi yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ile Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü şüphelilerinin göçmenlerle yurtdışına kaçma planları hakkında alınan istihbarat doğrultusunda bir operasyon gerçekleştirdi.

YASADIŞI GÖÇMENLER YAKALANDI

Operasyona özel harekat polislerinin desteğiyle Çavuşbey Mahallesi’nde bir evde arama yapıldı. Yasadışı yollarla yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu tespit edilen 4’ü FETÖ şüphelisi ve 15’i düzensiz göçmen, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.