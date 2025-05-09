Edirne’de FETÖ üyesi şüpheliler yakalandı

EDİRNE’DE YURT DIŞINA KAÇMA GİRİŞİMİ

Edirne’de, yurt dışına kaçma girişiminde bulunan iki şüpheli, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğundan işlem yapılan kişiler ile bu kişilere yardım eden bir zanlı tutuklandı. Edirne Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi, Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ortak bir çalışma yürüttü.

ARAÇ KONTROLÜNDEN YENİ GELİŞMELER

Tayakadın köyü sapağında, 22 ACM 550 plakalı araç durdurularak kontrol yapıldı. Araçta sürücü E.U. ile birlikte M.F.C. ve N.C. olduğu belirlendi. M.F.C’nin, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan yargılandığı ve dosyasının istinaf aşamasında bulunduğu tespit edildi. Ayrıca, N.C’nin de FETÖ ile bağlantılı bir kurumda çalıştığı ve Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesinde aynı suçtan yargılandığı belirlendi.

GÖZALTILAR VE TUTUKLAMALAR

Sürücü E.U’nun ifadesinde, Ö.Z’nin öncülük ve yönlendirme yaptığı bilgisi üzerine bu kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ö.Z. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, diğer şüpheliler ise tutuklandı.